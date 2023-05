Taranto: Minaccia di lanciarsi dal Ponte Girevole, salvata da Polizia

Nottata movimentata a Taranto. Intorno alla mezzanotte di lunedì 15 maggio, una donna ha minacciato di lanciarsi in mare dal Ponte Girevole. Per diverso tempo è rimasta aggrappata alla cancellata, fino a quando non è stata convinta a desistere da due poliziotti che si erano portati sul posto. La giovane donna è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale SS. Annunziata. Alla base del gesto ci sarebbero problematiche di natura economica.

