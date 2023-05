Una donna di 56 anni è morta mentre faceva colazione in una casa di cura con sede a Taviano. La malcapitata era una donna originaria di Taranto, da qualche tempo ospite nella comunità salentina. Durante la consumazione del pasto un pezzo di cioccolata è rimasto incastrato all’altezza della trachea. A nulla sono valsi i soccorsi del personale della struttura nel tentativo di far espellere il cibo, la donna sarebbe morta soffocata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp