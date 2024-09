Taranto, imprenditoria in lutto: morto Gino Bitetti

A 82 anni si è spento Luigi “Gino” Bitetti, figura di rilievo dell’imprenditoria tarantina, in particolare nel settore delle carni.

Oltre che per la sua carriera imprenditoriale, Gino Bitetti era conosciuto per il suo attivismo politico, essendo stato un convinto socialista e candidato alla presidenza della Provincia con la lista “Socialisti uniti”.

Negli anni Novanta, la sua grande passione per lo sport lo portò alla presidenza del Taranto calcio per quattro anni, dal 1994 al 1998: conquistò, in società con Pasquale Ruta e Giacomo Comegna, una promozione in Serie C2 e lo scudetto dilettanti.

Gino Bitetti era lo zio di Piero Bitetti, attuale presidente del consiglio comunale di Taranto.

