Taranto, GdF dona in beneficenza oltre 30.000 capi di abbigliamento

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto hanno devoluto in beneficenza oltre 30.000 capi di abbigliamento in una collaborazione sinergica con la Prefettura locale, il Nucleo Operativo Metropolitano del Corpo di Bari e l’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia. La donazione, composta principalmente da giacche in cotone per donna, è il risultato positivo di un’operazione contro il contrabbando condotta nel 2007 dalla Guardia di Finanza di Taranto.

Durante questa operazione, le Gurdia di Finanza aveva individuato due container nei pressi del porto di Taranto, provenienti dall’Asia e diretti in Romania, con documentazione falsa. Successivi approfondimenti, coordinati dalla Procura della Repubblica locale, rivelarono che i container, arrivati nella provincia di Roma, erano caduti sotto il controllo di un gruppo criminale che cercava di venderne illegalmente il contenuto.

Il blitz delle autorità ha portato all’arresto di 5 individui e al sequestro dei generi di abbigliamento, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Taranto. Nel 2014, il Tribunale di Taranto ha condannato gli indagati a 2 anni e 6 mesi di reclusione per contrabbando aggravato, stabilendo confisca e distruzione dell’abbigliamento.

Dopo la definitività della sentenza, la Prefettura di Taranto è stata incaricata di individuare soggetti giuridici meritevoli per la donazione. Nel novembre 2023, il Tribunale di Taranto ha assegnato i 30.000 articoli di abbigliamento alla Comunità Sant’Egidio di Roma, alla Casa Circondariale “Carmelo Magli” di Taranto e alla Caritas Diocesana di Bitonto (BA) e Taranto. Le Fiamme Gialle tarantine, con il supporto del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bari e dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, sono state incaricate di eseguire il provvedimento.

Questa iniziativa rappresenta un tangibile segno di sinergia tra le istituzioni del territorio, mirata al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author