TARANTO – Ore di attesa per il siderurgico ex Ilva di Taranto. Dopo l’ok alla cassa integrazione in deroga fino a fine anno, rischia di essere stralciato dal piano nazionale di ripresa e resilienza l’investimento da un miliardo di euro per la decarbonizzazione del siderurgico. Intanto lunedì prossimo altro vertice romano con il ministro Adolfo Urso. Per le sigle sindacali : “I tavoli servono per aprire trattative”

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp