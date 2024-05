Torre Ovo, crollata una palazzina

Torre Ovo – Un immobile è crollato in località Torre Ovo, litoranea balneare del comune di Torricella (Taranto), probabilmente intorno alle ore 7.30 di venerdì 10 maggio. L’edificio risulterebbe disabitato, seppure i Vigili del fuoco, giunti sul posto, sono al lavoro per accertarsi che non vi siano persone sotto le macerie.

+++ Notizia in aggiornamento+++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author