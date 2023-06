Sparatoria a Taranto: Libera, ‘Preoccupante escalation di violenza’

“Con la sparatoria di questa notte continua la scia di violenza e sangue nella nostra città”. Lo afferma la sezione di Taranto di Libera contro tutte le mafie in merito al ferimento di un 36enne, noto alle forze dell’ordine, avvenuto la notte scorsa in via Masaccio al quartiere Tamburi di Taranto.

Il malcapitato è stato colpito con tre colpi di pistola al gluteo e alle gambe. L’agguato sarebbe la conseguenza di un litigio. “Siamo convinti – aggiunge Libera – che non mancherà di certo una rapida risposta da parte delle forze dell’ordine e degli inquirenti nell’individuare i responsabili di tale atto. Ancora una volta lanciamo un appello rivolto a tutto il territorio tarantino per ribadire da che parte stiamo e far sentire la nostra voce, una voce di libertà che sovrasti il rumore degli spari”, conclude Libera.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp