Taranto: finalmente un bar nella stazione ferroviaria

Taranto si prepara a voltare pagina: nei prossimi giorni la stazione ferroviaria avrà finalmente un bar. Un servizio essenziale per i viaggiatori e i pendolari, che mancava da anni e che ha richiesto mesi di impegno per essere ripristinato. A renderlo noto è Mattia Giorno (Pd), attraverso una nota.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo un lungo lavoro di programmazione e progettazione, nelle prossime settimane partiranno i sopralluoghi per avviare i lavori di riqualificazione della stazione. L’intervento prevede non solo un restyling completo, ma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, la funzionalizzazione degli spazi e la creazione di un tunnel sotterraneo che collegherà il terminal autobus, anch’esso di prossima realizzazione, alla stazione.

“Si tratta di un passo importante verso una Taranto più moderna e accessibile – dice Giorno -. Tuttavia, restano ancora molte sfide: migliorare i servizi e la programmazione ferroviaria è essenziale per superare l’isolamento infrastrutturale della città e della provincia. Questo progetto rappresenta una tappa cruciale di un percorso avviato grazie al lavoro istituzionale svolto in Giunta fino allo scorso anno e che continua oggi in collaborazione con la Regione Puglia”.

“L’obiettivo finale? Favorire lo sviluppo della mobilità e dei trasporti per garantire un futuro di crescita e opportunità per Taranto e il suo territorio”, conclude Giorno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author