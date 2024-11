Taranto, Di Cuia: ‘Elezione Abbate chiude cerchio, ma maggioranza traballa’

Massimiliano Di Cuia, consigliere comunale e regionale di Forza Italia, interviene sull’elezione di Abate alla presidenza del Consiglio comunale di Taranto, definendo l’operazione un tentativo di saldare un accordo politico per mantenere in vita l’amministrazione.

“Il tempo è galantuomo: con l’elezione di Abate si chiude il cerchio aperto dal mancato scioglimento dell’assise dello scorso febbraio. Tuttavia, questa mossa mostra la fragilità della maggioranza, che perde altri pezzi e si ritrova a dover navigare su un equilibrio precario”, afferma Di Cuia.

Il consigliere evidenzia i numeri critici in aula: “Ora ci sono 16 consiglieri in maggioranza, più il sindaco, contro 16 all’opposizione. Per Melucci si prospetta una fase ancora più turbolenta, nonostante sembrasse già difficile immaginare una situazione peggiore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author