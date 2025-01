Taranto, Del Favero in trattativa con l’Osijek

Anche Mattia Del Favero è ormai in procinto di lasciare Taranto. Il portiere 26enne che fin qui ha collezionato 119 presenze sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura all’estero. Del Favero, infatti, è in trattativa avanzata con l’Osijek, club croato allenato dall’italiano Federico Coppitelli. Ormai quasi tutti gli over rossoblù hanno abbandonato il club che sta vivendo, senza ombra di dubbio, il momento più difficile della sua storia.

