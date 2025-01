Serie C: Team Altamura, la vittoria al D’Angelo vale l’aggancio alla zona playoff

La prima vittoria al D’Angelo vale l’aggancio alla zona playoff per un Team Altamura che adesso può davvero dare una svolta alla sua stagione. 31 punti in classifica, 7 in più della Casertana quartultima, 11 in più del Messina terzultimo e ben 25 in più della Turris penultima e ormai spacciata assieme al Taranto. Con la corsa salvezza che ormai si è spostata sulla terzultima la formazione di Di Donato può pensare anche al decimo posto, anche se il suo allenatore preferisce ancora tenere i piedi per terra.

Sul fronte mercato, invece, saluta Mattia Minesso, che per motivi familiari ha chiesto di avvicinarsi a casa e si è trasferito all’Arzignano. Al suo posto il direttore sportivo Andrea Grammatica cerca una prima punta. Piace Yeboah del Monopoli, che la società biancoverde al momento non intende mettere sul mercato. Le vie del mercato, però, sono infinite e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

