Fc Matera, sorpasso in zona play off. E si avvicina un nuovo innesto

Il successo sul Manfredonia, scaccia via il brutto inizio di 2025 con solo un punto in tre partite per il Matera. Contro i sipontini, la squadra di Torrisi si è imposta con un netto 3-0, al termine di una prova convincente. In mostra, le qualità di Kernezo, esterno offensivo capace di incidere positivamente con le proprie giocate. Ma non solo. Le note positive sono state diverse, come il non aver subito reti dopo quattro partite consecutive.

Matera, sorpasso in zona play off

I primi tre punti del nuovo anno, consentono ai biancoazzurri di sbarcare in zona play off, dopo essere rimasti a ridosso per diverse settimane. Il Matera mette la freccia, si prende il quinto posto, e sorpassa la Virtus Francavilla, ora ad un punto di distanza da Zampa e compagni. Il Matera, però, deve guardare solo al proprio cammino. E le sfide contro Gravina e Ischia, entrambe al XXI Settembre-Franco Salerno, prima del big match di Casarano, saranno la prova del nove per capire se i lucani avranno definitivamente svoltato in questo 2025.

L’esterno Gaeta verso il biancoazzurro

Per quanto riguarda il mercato, è ormai vicino l’arrivo del fantasista Danilo Gaeta. Vanta ben 265 presenze tra Serie C e D con 14 gol e 3 assist. Ex tra le altre di Fidelis Andria, Salernitana e Paganese, ha cominciato questa stagione nelle fila dell’Angri.

