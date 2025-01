Ufficiale: Costa d’Amalfi, scelto Bitetto per la missione salvezza

Alla fine, la scelta è ricaduta su Dino Bitetto. Dopo i corteggiamenti con Cinelli e Di Costanzo, alla fine il Costa d’Amalfi riparte dall’ex tecnico di Audace Cerignola, Cavese e Barletta per provare la missione salvezza.

Esperienza al servizio dei costieri

Bitetto, dalla sua può vantare un curriculum davvero ricco di panchine tra Serie C e D, dove ha allenato negli ultimi anni. Il tecnico pugliesi, con il Costa d’Amalfi, ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione. Il primo allenamento sarà svolto nella giornata di domani, dopo la firma arrivata in serata.

Parte la missione salvezza

Calendario in salita per i costieri di Dino Bitetto che nelle prossime due settimane se la vedranno contro Martina e Nardò, prima degli scontri diretti contro Brindisi e Francavilla. Costa d’Amalfi, impantanato in piena zona play out che riparte verso la missione salvezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author