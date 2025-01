Serie C/C, giudice sportivo: stop a 9 calciatori, multato il Foggia

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 24a giornata del girone C di Serie C.

Squalifiche giocatori

Calciatori espulsi

• Esempio Stefano (Turris): squalifica per una gara effettiva, ammonizione (VIII infrazione) e ammenda di € 500.

• Celiento Daniele (Trapani): squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione):

• Enrici Patrick (Avellino)

• Vano Michele (Casertana)

• Guerini Alessio (Crotone)

• Demirovic Elian (Giugliano)

• Improta Riccardo (Latina)

• Castorani Manuele (Potenza)

• Felippe Nascimento Lucas (Potenza)

Sanzioni ai club e dirigenti

Dirigenti

• Marcello Carli (Benevento): ammenda di € 500.

Ammende ai club

Cinque società sono state multate:

• Casertana: € 1.000 per il ritardo di 5 minuti all’inizio della gara, causato dal mancato ingresso puntuale dei tesserati nel tunnel.

• Latina: € 800 per il lancio di due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

• Avellino: € 700 per il lancio di due petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

• Foggia: € 700 per il lancio di due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.

• Messina: € 500 per il ritardo di 5 minuti all’inizio della gara, come nel caso della Casertana.

