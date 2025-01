Serie B, giudice sportivo: squalificati 12 calciatori, multa al Bari

Il giudice sportivo ha squalificato 12 calciatori. Spiccano le tre giornate di stop a Calò (Cesena) per una gomitata rifilata a un avversario, e i due turni a Marin (Pisa) dopo un fallo. Gli altri 10 giocatori fermato per un turno: Adamo (Cesena), Biraschi (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Thorstvedt (Sassuolo), Venturi (Cosenza), Marras e Vergara (Reggiana), Bellemo, Curto e Venuti (Sampdoria). Tra gli allenatori, un turno a Fabio Grosso (Sassuolo).

Ammende ai club

• Cosenza: 4.000 euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco e per l’invasione di campo da parte di uno spettatore, che ha causato una breve interruzione della partita;

• Modena: 4.000 euro per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco e due nel recinto;

• Sassuolo: 2.500 euro per il lancio di bicchieri di plastica semi pieni nel recinto e sul campo;

• Bari: 2.000 euro per il lancio di un petardo nel recinto di gioco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author