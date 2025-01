Serie A, giudice sportivo: 3.000 euro di multa al Lecce

Sono sette i calciatori squalificati per un turno dal giudice sportivo di Serie A dopo le gare della 22a Giornata. Si tratta di Adli (Fiorentina), Delprato (Parma più multa di 1.500 euro), Bianco (Monza), Fofana (Milan), Grassi e Pezzella (Empoli) e Karlstrom (Udinese).

Stop di un turno anche per gli allenatori Marco Baroni (Lazio) e Raffaele Palladino (Fiorentina) entrambi espulsi per doppia ammonizione nel finale della partita giocata all’Olimpico.

Ammende società: 20mila euro al Napoli per il comportamento dei propri tifosi, accusati di aver utilizzato laser diretti ai calciatori avversari e al quarto ufficiale, oltre ad aver lanciato tre petardi nel settore dei sostenitori rivali. Al Torino 6mila euro per aver ritardato l’inizio della gara e del secondo tempo. Ammende anche per Juventus (5mila euro) per cori offensivi e Verona e Lecce (3mila euro ciascuno) per il lancio di petardi e fumogeni in campo.

