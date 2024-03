Taranto, consigliera Boshnjaku espulsa da Pd: ‘Mi tutelerò in tribunale’

“Totale mancanza di rispetto del PD verso l’individuo e il suo credo“. Si esprime cosi Bianca Boshnjaku, consigliera comunale eletta nella lista del PD e presidente della Commissione Bilancio del Comune di Taranto.

“La notte del Giovedi Santo, in concomitanza dell’inizio del pellegrinaggio della B.V. Addolorata, la Commissione Regionale di Garanzia del Pd mi ha comunicato la decisione di confermare la mia espulsione dal PD. Un provvedimento durissimo nei contenuti quanto nelle modalità!“, sottolinea Boshnjaku.

”Dimostra una mancanza di cultura democratica: è una sanzione per la mia dichiarazione di voto al Bilancio di Previsione durante lo svolgimento del mandato elettorale. Sono stata espulsa per aver espresso un’opinione e reso un voto in difformità rispetto a quanto imposto dal partito, il motivo che sta a monte è questo“, aggiunge.

“Nessun politico può essere perseguito per opinioni espresse nell’ambito dell’adempimento delle sue funzioni istituzionali, lo dice la Costituzione. Con questa espulsione hanno solo dimostrato, in maniera purtroppo eclatante, che in questo Partito non si parla di politica: non si può. Con questa dirigenza non si può”, continua BoshnjakuL

“A tutela delle mie ragioni adirò vie legali contro un provvedimento che è abnorme, incostituzionale e sbagliato nel merito: la decisione di lasciare il Pd seguirà soltanto per mia scelta e non per espulsione!”, conclude la consigliera Bianca Boshnjaku.

