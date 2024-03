Ex Ilva, Borraccino: ‘Tabarelli inopportuno, intervenga il Governo’

“Intervenga il Governo dopo le parole del commissario Tabarelli”. Lo chiede Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“In sostituzione del governatore ho partecipato al tradizionale precetto pasquale nello stabilimento ex Ilva di Taranto, alla presenza del vescovo di Taranto, Ciro Miniero – continua -. La mia presenza era in rappresentanza della Regione Puglia, quindi nel rispetto che si deve all’istituzione eviterò di fare polemiche rispetto alle parole udite a margine della santa messa”.

”A differenza dell’omelia del Vescovo di Taranto, che ha richiamato ai drammi che Taranto vive da decenni, abbiamo poi dovuto ascoltare delle frasi shock! Possiamo certamente dire, che quelle di Davide Tabarelli, uno dei tre commissari nominati dal Governo per l’ex Ilva, siano state parole inopportune: “l’acciaieria di Taranto è la più pulita del mondo””, sottolinea Borraccino.

”Ci sarebbe tanto da dire ma non aggiungo nulla, proprio perché tutti sanno come stanno realmente i fatti, forse escluso Tabarelli… Così come, per inciso, interessa poco a tutti, “da chi” egli sia stato nominato, come invece ha tenuto a rimarcare, citando testualmente “il Ministro salentino”… È una frase, quella dell’acciaieria più pulita del mondo, che Taranto non merita! Sarebbe giusto, a questo punto che il Governo intervenisse subito, per stigmatizzare l’accaduto, redarguendo il commissario”, conclude Cosimo Borraccino.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author