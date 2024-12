Taranto-Catania: biglietti bloccati in attesa dell’autorizzazione comunale

La Commissione di Vigilanza Provinciale, riunitasi nella mattinata di mercoledì 4 dicembre nella Prefettura di Taranto, ha stabilito che il Taranto FC non potrà vendere i biglietti per il prossimo match interno con il Catania, in programma alle 17.30 di domenica 8 dicembre, fino a quando non sarà rilasciata l’autorizzazione della Commissione di Vigilanza Comunale.

L’autorizzazione potrebbe arrivare non prima di venerdì 6 dicembre. Nel frattempo, le ipotesi in campo sono due: attendere il via libera oppure disputare la partita a porte chiuse. Tuttavia, la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli sta già lavorando per evitare questa seconda opzione, così da consentire la presenza del pubblico allo stadio “Erasmo Iacovone”.

