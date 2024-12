Ufficiale: Matera, arriva un esterno d’attacco alla corte di Torrisi

Arriva anche la firma. Carlo Cavallo è un nuovo giocatore del Matera. I biancoazzurri l’hanno spuntata su Nissa e Paganese e si sono assicurati il promettente esterno d’attacco.

Classe 2002, proviene dal Savoia dove ha disputato la prima parte di stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli dove ha giocato anche con la Primavera e in Youth League, Cavallo si mette in mostra prima con la maglia della Real Aversa in Serie D, poi approda al Messina in terza serie.

Quest’anno aveva cominciato in quel di Torre Annunziata ma la chiamata del Matera lo ha dirottato in biancoazzurro. Altro importante innesto per l’attacco della squadra di Torrisi.

