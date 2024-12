Cerignola, il derby contro l’Altamura per continuare a sognare

La prestazione gagliarda di Benevento ha aumentato l’autostima e la consapevolezza di un Cerignola capace di farsi rispettare sul campo della capolista. In chiave psicologica, il pareggio di sabato scorso può essere fondamentale: la squadra prende sempre più coscienza delle sue possibilità, la vetta è lì a soli quattro punti e fino alla sosta l’obiettivo sarà quello di non perdere colpi. Incombe il sentito derby contro l’Altamura, inedito tra i professionisti, in programma venerdì 6 dicembre al “Monterisi”. Raffaele l’ha definita una partita difficilissima e forse non ha tutti i torti: in Capitanata arriva una squadra in salute e fresca di vittoria su un Trapani che certamente non suscita bei ricordi agli ofantini. Una vittoria valorizzerebbe ulteriormente l’1-1 contro il Benevento, che a sua volta sfiderà proprio il Trapani in Sicilia nel giorno dell’Immacolata. I granata siciliani perdono terreno, il Catania non trova continuità, Monopoli e Avellino si annullano a vicenda: la cerchia d’alta classifica tende a stringersi e il Cerignola si convince, settimana dopo settimana, di poter essere protagonista fino alla fine di un campionato il cui equilibrio alimenta i sogni gialloblù.

Il derby casalingo con i murgiani come ulteriore step di maturità, Raffaele spera di recuperare pezzi in una difesa sorretta dal sontuoso Ligi, reduce da infortunio ma protagonista nel pomeriggio del “Vigorito”, dubbi e valutazioni dunque su Gonnelli e Martinelli. Poche chance per Coccia, sostituito all’intervallo di sabato scorso per un fastidio muscolare da valutare. Tentardini pronto a sostituirlo in fascia, con Russo che in tal caso agirebbe sulla destra. A centrocampo Capomaggio, Tascone e Paolucci non si toccano, così come Salvemini e Jallow, quest’ultimo uomo copertina del momento con le tre reti, tutte decisive, realizzate nelle precedenti due gare.

