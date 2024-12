Il Martina suona la “nona”: batte la Scafatese e vola ai quarti di Coppa Italia

Da un mese a questa parte il Martina di Massimo Pizzulli sa solo vincere. Il nono successo consecutivo, campionato compreso, arriva negli ottavi di finale di Coppa Italia.

L’impresa la firma La Monica sul campo della Scafatese e regala ai biancazzurri l’appuntamento contro l’Enna nei quarti di finale. Approcciano meglio i campani alla sfida, creando almeno quattro occasioni non tutte pericolose. Il primo tentativo lo firma Palmieri dai venti metri con la palla che termina alta sulla traversa, poi è Martinkus a dire di no al calcio di punizione di Gagliardi, chiudendo in tuffo sul primo palo. Ancora Palmieri trova l’opposizione della difesa biancazzurra da buona posizione, mentre il secondo tentativo da Gagliardi dai 30 metri viene bloccato da Martincus. Il gol è nell’aria, verrebbe da pensare, ma lo realizza il Martina: errore di disimpegno tra Feola e Mankic con La Monica che ne approfitta e mette in rete il pallone dell’1 a 0.

La reazione della Scafatese arriva con il diagonale di Palmeiri (palla sul fondo) ma anche il Martina punge con Tuccitto la cui conclusione è murata in angolo. Il diagonale fuori misura di Palmieri chiude la prima frazione e di fatto sembra spegnere le velleità della Scafatese. Nella ripresa è il Martina ad avere le occasioni per raddoppiare: subito con Silvestro che solo davanti a Feola si fa chiudere lo specchio della porta, poi con Resouf che chiama all’intervento in tuffo il portiere di casa.

I campani dalle parti di Martinkus non ci arrivano quasi mai o in maniera potenziale con Embalo che non trova l’impatto di testa con il pallone. Invece Feola chiude ancora la strada Resouf per il possibile raddoppio, anche se la strada per i quarti di finale il Martina se l’era già aperta con il gol di La Monica.

SCAFATESE-MARTINA 0-1

RETE: 33’ La Monica.

SCAFATESE 433: Feola; Cham, Markic, Lowe, Santarpia (41’ Nuñez); Vacca R. (46’ Esposito), Vacca A. Jr. (70’ Aliperta), Ndow (46’ Neglia); Palmieri (59’ Embalo), Foggia, Gagliardi. Panchina: Becchi, Albadoro, Neglia, Chiariello, Potenza. Allenatore: Atzori.

MARTINA 433: Martinkus; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Carucci; Cafagna, Zenelaj (63’ Mastrovito), Marinelli (57’ Piarulli); Silvestro (63’ Resouf), La Monica (73’ Dieng), Ievolella (80’ Vaticinio). Panchina: Figliola, Lupo, Chogolzadeh, Carriero. Allenatore: Pizzulli.

ARBITRO: Testoni di Ciampino. Assistenti: Casale di Formia e Martino di Cassino.

AMMONITI: Carucci, La Monica, Martinkus (M); Santarpia, Ndow, Foggia (S).

NOTE: spettatori 300 circa. Angoli 5-2. Recuperi 2’/8’.

