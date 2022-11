Condividi su...

“La Viterbese è una buona squadra, ha bisogno di punti, ma forse noi più di loro. Non guardo la classifica dei nostri avversari, hanno giocatori importantissimi. Ci sarà da battagliare, nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto dimostrato sul campo. È una partita importantissima, fondamentale vincere in qualsiasi modo. Dobbiamo cercare di tramutare la rabbia per le ultime sconfitte in energia positiva”. Così Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, alla vigilia del match dello Iacovone con la Viterbese.

Episodio di Picerno: “Il rigore su Tommasini rimarrà negli annali della storia del calcio italiano. È stato un orrore di arbitro e guardalinee, hanno deciso che non meritavamo il pari. Chi non ha assegnato quel penalty deve vergognarsi. Con il rigore ci sarebbe stata anche l’espulsione e avremmo giocato gli ultimi minuti in superiorità numerica. Oltre al danno, anche la beffa con l’espulsione a Vannucchi nonostante sia stato aggredito. Abbiamo disputato una gara intelligente, il Picerno non ha mai tirato in porta e non hanno meritato di vincere. Forse nella prima parte del secondo tempo non siamo stati gli stessi del primo e lo abbiamo riscontrato anche dai dati del GPS”.

Infermeria: “Siamo pochi in tutti i reparti ma chiunque sia sceso in campo finora ha onorato questa maglia. Ci mancherà il portiere, ma ho fiducia nel suo sostituto. A centrocampo abbiamo 5 assenze, sarà convocato qualche ragazzo dalla Primavera e qualcuno verrà in panchina per fare numero. Il recupero di Tommasini è fondamentale, ha caratteristiche uniche in questa squadra. Infantino ha subìto una botta alla caviglia giovedì e non si è allenato fino a oggi. Se dovrà scendere in campo lo farà con qualche antidolorifico e stringendo i denti. La sua storia parla per lui, ma purtroppo non si è mai potuto allenare con continuità. Diaby è guarito, probabilmente andrà in panchina. Provenzano, invece, non è ancora disponibile”.

Calendario: “Non mi preoccupa il valore indiscusso delle prossime avversarie, piuttosto i troppi incontri ravvicinati. Dobbiamo pensare partita dopo partita e quella con la Viterbese domani sarà difficile, ma l’abbiamo preparata bene e sono convinto che sarà il solito Taranto”. (Foto Taranto FC / Walter Nobile)