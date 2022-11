Picerno, Longo carica i suoi: “A Cerignola per far bene, Reginaldo nostro valore aggiunto”

Condividi su...

“La vittoria col Taranto è stato un segnale positivo ma ora abbiamo bisogno di conferme”. Cosi Emilio Longo allenatore del Picerno alla vigilia della gara di Cerignola: “Vincere aiuta a vincere spesso, domani affrontiamo una squadra forte ma noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà. Siamo una zona di classifica scomoda, speravano di avere qualche punto in più a questo punto del campionato”. E sulla formazione che scenderà in campo: “La squadra ha mostrato equilibrio a prescindere dagli interpreti che ho messo in campo fin qui. Credo che stiamo trovando maggiore compattezza nelle ultime uscite”. E sul Cerignola: “Sta facendo molto bene, noi li abbiamo studiati e cercheremo di far leva sui loro punti deboli. Il Cerignola non è una sorpresa, le neopromosse spesso hanno una marcia in più. Vedremo, però, dove arriverà alla fine”. Infine una battuta sul momento di Reginaldo: “Può e deve essere il nostro valore aggiunto, ci aspettiamo tutti molto da uno come lui”.