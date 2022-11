Cerignola, Pazienza: “Col Picerno mi aspetto una gara divertente”. E sulla formazione…

Condividi su...

“Mi aspetto una partita divertente, difficile ma comunque vivace”. Così Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, presenta la gara col Picerno: “Affrontiamo una squadra che avrebbe meritato qualche punto in più in classifica. Ha fatto una grande gara contro il Crotone e basta questo per capire il loro livello. Io sono fiducioso perchè ho visto i ragazzi molto motivati”. Una gara che potrebbe avere un peso specifico notevole in chiave classifica: “E’ una partita importante per diversi motivi, intanto perchè è una sorta di prova del nove per noi. Ci tempo molto a fare bene”. E sulla formazione: “Noi adottiamo diversi sistemi di gioco. Ci adattiamo a quello che accade in campo e fuori. Il calcio è cambiato. Il sistema di gioco è solo numeri, contano i calciatori”.