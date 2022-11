Condividi su...

Linkedin email

La Virtus Francavilla sarà ospite della Juve Stabia domani pomeriggio. Alla vigilia del match, mister Antonio Calabro ha parlato così in conferenza stampa.

“In questa categoria l’atteggiamento è imprescindibile, ma al giusto atteggiamento vanno uniti tanti altri presupposti, tecnici, tattici e mentali. Cambio modulo? Se determinate situazioni si ripetono ad ogni partita è ovvio che un allenatore debba provare delle soluzioni alternative. Non serve snaturare la squadra, ma qualche cambiamento va fatto, vedremo se di assetto o di caratteristiche. Ekuban non è ancora arruolabile, Giorno si è allenato con noi tutta la settimana ed è pianamente recuperato. Rientrano anche Solcia ed Ejesi. La Juve Stabia è una squadra che ha giocatori di qualità che sanno mettere in difficoltà la fase difensiva avversaria. Con il Pescara hanno fornito una prestazione importante soffrendo il giusto. Servirà coraggio, attenzione e voglia di portare a casa un risultato importante. In settimana i ragazzi mi hanno dimostrato grande determinazione. In questo momento dobbiamo rimanere calmi ed esaminare tutti i particolari di ogni prestazione. È un periodo in cui paghiamo oltremodo ogni errore. Non è nel mio DNA, né in quello di questa squadra subire così tanti gol. Stiamo quindi lavorando sull’aspetto dei duelli individuali, vincere quelli poi fa la differenza, sia in area di rigore che nella metà campo avversaria. Spesso infatti abbiamo preso gol a difesa schierata, e questa è una cosa anomala e inusuale. Non dobbiamo però esasperare determinate cose, anche perché sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo per ottenere quello che ci sta mancando. Mi aspetto di vedere dei miglioramenti“.