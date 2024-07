Taranto: Capuano svela i retroscena del caso Vannucchi

In attesa della partenza per il ritiro di Viggiano, in programma il prossimo 18 luglio, il Taranto scalda i motori nel calciomercato estivo. I primi due acquisti rispondono al nome di Nobile e Soncin, i quali andranno a sostituire Vannucchi e Loliva. Queste le dichiarazioni di Ezio Capuano, tecnico del Taranto, nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “Non era facile sostituire due tra i migliori portieri della Serie C. Lavorando notte e giorno, però, siamo stati bravi a portare in riva allo Ionio due ottimi estremi difensori, in attesa del terzo. Soncin è un 2001, non ha saltato nessuna partita negli ultimi due campionati ed è reduce da una stagione importante. Nobile è un portiere forte per questa categoria ed entrambi hanno un anno di contratto per creare una sana competitività”.

I due arrivi vanno a rimpinguare un reparto orfano della partenza di Vannucchi, la quale ha lasciato dietro di sé strascichi polemici commentati così da Capuano: “Quello che Vannucchi ha fatto è legittimo ma non va bene mettere in dubbio l’uomo Capuano. Amo Gianmarco e per me è uno dei migliori portieri mai avuti a disposizione. Quello che ha detto, però, mi ha colpito molto. Prima di parlare con Giove, potevo andare via e non ho chiamato nessuno. Dopo aver parlato con il presidente, però, la mia prima chiamata è stata con l’entourage di Vannucchi, alla presenza del mio collaboratore Zangla e della dottoressa Sigrisi, proponendo lo stesso contratto redatto a ottobre. Questa volta, tuttavia, il suo entourage ha chiesto cifre che il club al momento non può offrire e le aspettative di categoria, oltre a quelle economiche, erano totalmente diverse. Seppi che il contratto con Vannucchi non era stato firmato e depositato due mesi dopo la foto fatta con Gianmarco, prima di una partita serale. Chi dubita di queste parole è un pezzo di merda (letterale, ndr) perché non conosce l’uomo Capuano. Loliva ha detto una cosa grave ma lo perdono perchè non se ne rendeva conto. Ha rivelato di essere rimasto deluso perché non avremmo puntato su di lui ma non è vero, si è inventato tutto. Mi chiamò dicendo di poter andare al Notaresco a determinate cifre e gli chiesi di aspettare un paio di giorni, senza parlare di aspetti tecnici”.

Oltre a Vannucchi e Loliva, tra le partenze eccellenti in casa rossoblù figura Kanoute, recentemente accasatosi al Trapani: “Quando si firma un contratto se ne assumono le responsabilità. Se un giocatore fa bene, ha il diritto di chiedere un adeguamento o un prolungamento. Tutti vogliono rimanere, abbiamo ricevuto numerose richieste e significa che abbiamo lavorato bene e scelto ottimi giocatori. Il caso Kanoute è diverso, ha fatto benissimo e non smetterò mai di ringraziarlo. Quando lo abbiamo tesserato, ci hanno chiesto di stipulare una clausola compromissoria nel corso di una trattativa molto lunga in cui fummo bravi. Poteva andare via come Romano, senza dire nulla a nessuno. È partito senza che ci fosse una trattativa e il Taranto ha beneficiato di una plusvalenza”.

Giocatori che Capuano cercherà di sostituire con oculatezza e precisione: “Abbiamo chiamato diversi giocatori andati in scadenza. Con Orlando, Fabbro e Luciani ci sono delle trattative in corso, Miceli è un giocatore della Turris ma vorrebbe tornare a Taranto. Gli altri nomi, tra cui Monaco, sono fantasie giornalistiche. Cercherò un altro Kanoute e dei centrocampisti in grado di passare al 3-5-2, fermo restando l’assetto tattico con il 3-4-3”.

