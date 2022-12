Taranto: A spasso con droga e pistola, in manette 21enne

Condividi su...

I poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto hanno arrestato un tarantino di 21 anni per porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di controlli in Città Vecchia, gli agenti hanno intimato l’alt al 21enne, il quale, per tutta risposta, ha cercato di darsi alla fuga correndo nella direzione opposta. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato: in una tasca del giubbotto nascondeva una pistola clandestina con un caricatore da 7 cartucce, oltre a 230 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, dal momento che nascondeva negli slip una bustina di plastica con 3 dosi di hashish, di quasi 10 grammi. Sequestrato tutto il materiale ritrovato, il 21enne è stato arrestato e tradotto al carcere di Taranto.