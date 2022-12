Matera: Questore ‘daspa’ 10 tifosi del Tricarico

Condividi su...

Il Questore di Matera, Eliseo Nicolì, ha emesso dieci daspo nei confronti di dieci tifosi tricaricesi, per aver creato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica durante l’incontro di calcio del 22 maggio 2022 tra Matera Città dei Sassi e Tricarico Pozzo di Sicar, valevole per i playoff del campionato di Promozione lucana.

I tifosi ospiti hanno introdotto nell’impianto sportivo petardi (o altro materiale esplodente) e fumogeni (ossia strumenti destinati all’emissione di fumo) facendone uso e lanciandoli sul campo di gioco e dietro gli spalti della “Curva Nord”, creando concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti all’interno di un settore affollato dello stadio.

Il personale della D.I.G.O.S., dopo una laboriosa attività investigativa, eseguita anche avvalendosi della documentazione video-fotografica elaborata dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Matera, ha deferito in stato di libertà all’A.G. competente i dieci tifosi tricaricesi, indagati per lancio di materiale pericoloso in occasione di eventi sportivi e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. I daspo sono della durata di 1 anno per 9 tifosi, di 1 anno e 6 mesi per un altro.