Spinazzola: In auto con una bomba carta, arrestato 20enne

I Carabinieri di Spinazzola, nell’ambito di servizi predisposti dal Comando di Andria, hanno arrestato un ventenne per porto e detenzione di materiale esplodente. Durante la perlustrazione del territorio nelle ore notturne, i militari hanno fermato una Peugeot 207 guidata proprio dal ventenne. Insospettiti dall’atteggiamento ambiguo del giovane, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare l’auto, trovando, tra i sedili anteriori e posteriori, una bomba carta di 185 grammi e dalla lunghezza di oltre 35 centimetri.

Con l’ausilio del nucleo artificieri/antisabotaggio della 5a sezione di Bari, è stata effettuata un’analisi dell’ordigno, ritenuto letale non solo per il quantitativo di materiale esplodente contenuto, ma anche per l’involucro in plastica che, al momento dell’esplosione, avrebbe rilasciato schegge altamente pericolose. Così, il ventenne è stato arrestato per porto e detenzione di materiale esplodente, con l’obbligo di dimora nel comune di Spinazzola.

Con l’ approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno intensificato i controlli per scoprire e sequestrare materiale esplodente illegale e di fabbricazione rudimentale. L’attività è associata a una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai giovani, per pervenire l’uso incauto dei fochi di artificio ed evitare incidenti, anche mortali.