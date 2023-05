Taranto, a fuoco due auto in un cortile a Lama

TARANTO – L’allarme è scattato poco dopo le tre della scorsa notte. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella borgata di Lama in Via Sciabelle a Taranto. Un incendio, le cui cause sono da accertare, si è sviluppato all’interno di un cortile condominiale, due auto sono state avvolte dalle fiamme che hanno gravemente danneggiato entrambi i mezzi. Sul posto si è recata anche una pattuglia della Polizia di Stato, al momento non si conosce la natura del rogo.

