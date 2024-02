Taranto, 300mila euro per promuovere e incentivare lo sport

Un lungo elenco di attività, che culmina con il recente stanziamento di un plafond da 300mila euro, racconta l’impegno dell’amministrazione Melucci per la promozione e l’incentivazione della pratica sportiva.

Il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore a Sport, Turismo e Sviluppo Economico Gianni Azzaro hanno presentato agli organi di stampa le tappe di questo percorso, ripartito a giugno del 2022 e segnato da alcuni eventi significativi, come l’ottenimento del titolo conferito da Aces Europe di “Città Europea dello Sport” per il 2025.

Ancora prima, tuttavia, l’assegnazione dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026 aveva sancito la profonda vocazione di Taranto per lo sport, orientando l’intera comunità verso questo evento che consoliderà la rinascita che la città ha inaugurato grazie alle azioni del governo cittadino.

“Ci sono tante persone, associazioni e società che in questa città si impegnano per lo sport – le parole di Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto -. Insieme a loro, presentiamo ciò che abbiamo realizzato dal 2022, rilanciando il sostegno dell’amministrazione comunale attraverso una nuova programmazione e nuove convenzioni che vedranno la luce nei prossimi mesi. L’attività sportiva, così come quella culturale, concorre al benessere della nostra comunità, dai più giovani alle categorie più fragili: abbiamo individuato un modello di pianificazione per coinvolgere appieno la società civile in questi processi di transizione e siamo felici di riscontrare sempre viva partecipazione. Siamo fiduciosi che tutto ciò potrà servire a coltivare il giusto entusiasmo in vista di appuntamenti importanti come la proclamazione a “Città Europea dello Sport 2025” e i Giochi del Mediterraneo del 2026”.

Tra le attività realizzate, di particolare rilevanza risultano le seguenti: la definizione della concessione in uso delle palestre scolastiche, effettuata in tempi record; l’organizzazione di un vero e proprio calendario delle manifestazioni sportive per il 2023 e il 2024, con eventi di livello nazionale; l’organizzazione in forma diretta di due eventi, la “Notte Bianca dello Sport 2023” e il “Premio Solidarietà Città di Taranto 2023 – Sport e Inclusione”; la costituzione del “Tavolo tecnico dello sport”, organismo cui hanno richiesto di aderire già più di 30 soggetti e che sarà struttura permanente di confronto per facilitare la partecipazione, la cooperazione e il coordinamento fra gli stakeholder di settore.

Di evidente rilevanza, tuttavia, è l’iniziativa che la giunta ha licenziato solo pochi giorni fa, varando una delibera di indirizzo per un’azione sistemica coordinata per la promozione e l’incentivazione della pratica sportiva sul territorio comunale.

Nei fatti, si tratta di uno stanziamento complessivo di 300mila euro che permetteranno di poter partecipare dal vivo in forma gratuita alle partite delle società sportive tarantine “Cus Jonico Basket Taranto”, “Prisma Taranto Volley”, “Taranto F.C. 1927” mediante l’acquisto di biglietti e abbonamenti da destinare ai ragazzi delle scuole e delle cooperative sociali.

Per le altre società che militano nei campionati nazionali, come “New Taranto calcio a 5”, “Comes Boys Taranto Basket”, “Città di Taranto calcio a 5 femminile” e “Dinamo Taranto”, saranno previste attività di coinvolgimento per l’organizzazione di attività nelle scuole, nelle parrocchie e nelle cooperative sociali cittadine.

Per tutte le altre Asd locali saranno predisposte due manifestazioni di interesse che permetteranno alle associazioni stesse di entrare in contatto con ragazzi, anziani e categorie fragili, offrendo la possibilità a questi ultimi di praticare il loro sport preferito in forma gratuita.

”Abbiamo immaginato che per aumentare il nostro indice di sportività, diventata nel frattempo una priorità costituzionale – ha spiegato il vicesindaco Gianni Azzaro – fosse utile avviare un’azione congiunta con le colleghe Gabriella Ficocelli e Desireé Petrosillo, titolari delle deleghe ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione. Dovendo far avvicinare i più giovani alla pratica sportiva, quindi, abbiamo pensato di far vivere loro l’esperienza dal vivo dello sport, così da alimentare sogni e ambizioni. Contestualmente, le stesse società organizzeranno nelle scuole e nelle cooperative sociali attività gratuite per promuovere ulteriormente la pratica sportiva e contrastare la dispersione. È una soluzione che mette insieme diverse esigenze e conferma la vicinanza dell’amministrazione ai soggetti cittadini che più si impegnano nello sport”.

