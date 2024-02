Taranto, non si fermano ad alt: 17enne arrestato dopo inseguimento

La Polizia ha arrestato un 17enne per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, i quali hanno incrociato due giovani su uno scooter in via Cesare Battisti, viaggiando ad alta velocità e senza indossare i caschi.

Riconoscendo i ragazzi, già con numerosi precedenti penali nonostante la loro minore età, gli agenti hanno deciso di fermarli per un controllo, cercando di affiancare la loro moto. In risposta all’alt intimato dalla polizia, i due giovani hanno accelerato, compiendo manovre spericolate per sfuggire al controllo.

Considerando il pericolo per i pedoni e gli automobilisti presenti, i poliziotti hanno rallentato, ma hanno continuato a tenere sotto controllo i fuggitivi. Solo dopo alcuni minuti, lungo Viale Unicef, i Falchi sono riusciti a raggiungerli con la loro auto. In risposta, i minori hanno lanciato lo scooter contro la portiera dell’auto della polizia, cercando di impedire ai poliziotti di uscire con l’intento di fuggire a piedi nelle campagne circostanti.

Dopo un breve inseguimento, uno dei giovani, il 17enne, è stato bloccato e affidato ai genitori in regime di arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e, dopo aver scoperto che lo scooter era rubato, anche di ricettazione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author