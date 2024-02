Mesagne, incidente mortale: una vittima è il figlio del pm Buccoliero

Le vittime dell’incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 25 febbraio, a Mesagne (Brindisi), sono Matilde Chionna, 18 anni, e Matteo Buccoliero, 20enne figlio del pubblico ministero della Procura di Taranto, Mariano Buccoliero, che si è occupato tra gli altri del processo ‘Ambiente svenduto’ e del delitto Sarah Scazzi. Matilde era una promessa del volley brindisino.

I due erano di ritorno da una partita della 18enne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, la loro auto si è scontrata con una Bmw guidata da un 32enne trasferito in codice rosso all’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

Alle famiglie di Matteo e Matilde le più sentite condoglianze del Gruppo Distante per questa immane tragedia.

