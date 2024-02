Taranto, cede il manto stradale in pieno centro città (foto)

Paura a Taranto nella mattinata di lunedì 26 febbraio. Intorno alle 8.30, il manto stradale di via Pupino, nei pressi del centro ospedaliero della Marina Militare, ha ceduto sotto il peso di un camion adibito al trasporto di acqua, che è letteralmente affondato nell’asfalto, che con ogni probabilità ha ceduto per le piogge delle ultime ore.

Nei giorni scorsi, la zona era stata interessata da lavori per la corrente elettrica, che, evidentemente, non sono stati effettuati a regola d’arte, come si può evincere dalle foto di Francesco Manfuso. Saranno comunque i tecnici del Comune a stabilire le reali cause del cedimento.

Sul posto la Polizia Locale, che si è occupata di mettere in sicurezza la zona oltre, e i Vigili del Fuoco per estrarre e liberare il camion dall’asfalto e dal fango. Non ci sono feriti.

