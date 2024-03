Tajani, ‘Su Bari nessuna criminalizzazione, bene Piantedosi’

“Noi siamo sempre garantisti, ma essere garantisti non significa non volere delle indagini per accertare dei fatti. Non c’è una criminalizzazione, dopo tanti arresti e un’inchiesta è giusto verificare cosa è successo in nome della trasparenza. Non bisogna avere paura della verità, a meno che non si abbia qualcosa da nascondere. Il ministro Piantedosi ha fatto bene”. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, rispondendo ai cronisti sulle verifiche avviate dal Viminale per infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari.

