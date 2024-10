Taglio posti di lavoro in Stellantis? Tavares: ‘Non escludo nulla’

Al Salone dell’Auto di Parigi, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha lasciato aperta la possibilità di futuri tagli del personale all’interno dell’azienda, affermando in un’intervista a Radio RTL: “Non scarto nulla”. Tuttavia, ha sottolineato che la salute finanziaria del gruppo non dipende solo dalla riduzione dei posti di lavoro. “Passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto. Tavares ha garantito che il taglio dei posti non è al centro delle strategie dell’azienda.

