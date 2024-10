Giustizia, Odg: “Informazione a rischio”

Roma – Fare una buona cronaca giudiziaria è sempre più difficile con l’entrata in vigore del cosiddetto decreto Cartabia. Secondo l’ordine nazionale dei Giornalisti, sono state approvate una serie di leggi che lo rendono quasi impossibile. Ad esempio: soltanto i procuratori possono fornire notizie su procedimenti penali. Le forze dell’ordine se non tramite comunicato o conferenza stampa non possono piu farlo. Insomma c’è in gioco la tempestivita’ della notizia. Oltre le critiche alle istituzioni bisogna però, fare attenzione a svolgere questa professione. Ci vuole preparazione. Per questo la formazione è indispensabile come la misura e la continenza nell’esposizione perché si ha a che fare con persone e anche se colpevoli occorre sempre mantenere rispetto. La preoccupazione maggiore è quella relativa al progetto di riforma in materia di diffamazione al vaglio della commissione giustizia del Senato. Viene eliminato il carcere Si, ma si introducono multe fino a 50 mila euro. Inoltre la pubblicazione della rettifica automatica

