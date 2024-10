Regione, Tutolo capogruppo di “Per la Puglia”

“Ringrazio i miei colleghi, per la fiducia accordatami. È un onore e una grande responsabilità guidare il gruppo consiliare “Per la Puglia”. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere risultati importanti per la nostra Regione”. Così il lucerino Antonio Tutolo, che approda tra i civici dopo la permanenza nel gruppo misto del parlamentino di via Gentile. “Assumo questo incarico con grande senso del dovere e determinazione. Il mio impegno personale per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini continua ora nel gruppo, affrontando insieme nuove sfide, promuovendo politiche che valorizzino il nostro territorio, sostengano l’economia e migliorino la qualità della vita dei pugliesi”, spiega il diretto interessato.

