Taekwondo, oro per Alessandro Magistro agli Internazionali di San Marino

Il Team Smiraglia di Foggia si è conclusa in bellezza la stagione sportiva con la straordinaria vittoria di Alessandro Magistro, che ha conquistato l’oro ai Campionati Internazionali di San Marino di taekwondo. Questa competizione ha visto la partecipazione di numerose società estere, mettendo in risalto il talento dei nostri atleti.

Alessandro Magistro, giovanissimo atleta junior di soli 15 anni, si sta distinguendo in un percorso sportivo agonistico in continua crescita che promette di portarlo lontano. Con le caratteristiche fisiche ideali per il taekwondo, sta perfezionando non solo le sue tecniche, ma anche la resilienza necessaria per affrontare allenamenti intensi e superare avversari che sembravano irraggiungibili. La sua determinazione è la carta vincente che lo contraddistingue.

Insieme ad Alessandro Magistro, altri quattro atleti del Team Smiraglia hanno partecipato alla competizione di San Marino, ottenendo tre medaglie di bronzo: Davide Buononato, Ludovica De Vito e Lorenzo Longo. Francesco Farina, nonostante l’impegno e la dedizione, non è riuscito a salire sul podio.

Il Maestro Ugo Smiraglia, soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi atleti, ribadisce il suo impegno e la sua determinazione con il motto “Non molla mai!”.

