Nuoto, Trofeo delle Regioni: weekend di successi per Gabriele Dell’Aglio

Sabato 29 e domenica 30 giugno, presso la piscina del villaggio “Torre del Faro” a Scanzano Jonico (Mt), si è svolta la 26esima edizione del “Trofeo delle Regioni”. Tra i partecipanti, anche il giovane nuotatore del Cus Bari, Gabriele Dell’Aglio, convocato nella rappresentativa pugliese per la categoria Esordienti A.

Questa manifestazione sportiva nazionale, riservata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni, è stata organizzata dal Comitato regionale della FinBasilicata in collaborazione con la Federazione Nuoto. Hanno partecipato 20 delegazioni regionali, ciascuna composta da dieci atleti, impegnati in 12 gare, sia individuali che di squadra, su tutti gli stili di nuoto.

Gabriele Dell’Aglio, allenato dai tecnici Christian De Giglio e Roberto Tamma, ha ben figurato nelle gare singole dei 100 metri rana e 200 misti, conquistando in entrambe il quarto posto. Inoltre, ha dato un significativo contributo nelle due staffette, portando la rappresentativa pugliese al quarto posto finale, a soli 9 punti dal podio, occupato dalla Campania.

“Siamo stati contenti innanzitutto della convocazione – ha affermato Tamma – che era un nostro obiettivo stagionale. In vasca Gabriele si è comportato bene, contribuendo al quarto posto della Puglia e superandosi in alcune gare. Infatti, nei 200 misti ha migliorato il suo tempo di partenza. In altre gare l’emozione, essendo questa la sua prima gara nazionale, ha giocato brutti scherzi. Ma nel complesso siamo molto soddisfatti”.

Ora, Gabriele Dell’Aglio si prepara per l’ultimo appuntamento stagionale: i Campionati regionali estivi di Nuoto Esordienti A, che si terranno il 6 e 7 luglio presso la piscina del Centro Universitario Sportivo di Bari. “Nella sua vasca farà sicuramente bene – ha dichiarato l’allenatore cussino –. La conosce bene essendo stato quasi sempre presente agli allenamenti. È volenteroso e testardo, ci aspettiamo bei risultati”.

