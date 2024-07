Atletica Leggera, l’Amico Cras Taranto continua a brillare

Non si arresta l’attività dell’Amico Cras Taranto, la società jonica di atletica leggera che continua a formare atleti di grande prospettiva. In questi giorni, l’attenzione è tutta rivolta ai Campionati Italiani Allievi che si terranno domenica 7 luglio a Molfetta. Tra i partecipanti ci sarà la giovane giavellottista tarantina Claudia Lippo.

Lippo, già campionessa italiana cadetti grazie al titolo conquistato lo scorso anno a Caorle, si presenta alla gara con buone possibilità di salire sul podio. Il suo personal best di 47,41 metri la pone tra le favorite, pronta a competere alla pari con le sue rivali.

Assente, invece, sarà Andrea Simeone nei 400 ostacoli. Nonostante la qualificazione per i campionati nazionali, un piccolo infortunio alla caviglia gli impedirà di partecipare alle finali.

“L’auspicio è che Claudia Lippo possa conquistare il podio domenica – ha dichiarato Marcello De Cesare, presidente dell’Amico Cras Taranto – sarebbe il coronamento di tanti sacrifici e ore di allenamento. Un buon risultato potrebbe portare anche a una convocazione in nazionale”.

Recentemente, la società tarantina ha ottenuto ottimi risultati nei Campionati di società cadetti prove multiple, sempre a Molfetta. Sebbene non siano arrivate medaglie, gli atleti Gino Bernardi, Alessio Fardello, Matteo Geneletti e Davide Millico hanno migliorato i loro record personali.

Infine, fervono i preparativi per i Campionati Nazionali Juniores che si terranno a Rieti il 27 e 28 luglio. Per l’Amico Cras saranno in gara il giavellottista Giovanni De Cesare, con un recente personal best di 59,57 metri, e Valerio Zingarelli, qualificato nel salto triplo grazie alla performance di due settimane fa a Molfetta.

