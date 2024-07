Futsal B/M, Castellana: ufficiale il ritorno di Samuel Console

E’ Samuel Console il primo colpo in entrata del Castellana C5 in vista della prossima stagione sportiva. Per il centrale classe 2001, in realtà, si tratta di un ritorno nella città delle Grotte avendo già vestito la casacca biancoblu per ben tre stagioni, prima del trasferimento al Sammichele nella scorsa estate.

“Tornare a Castellana vuol dire riprendere un lavoro interrotto a causa del brutto infortunio che purtroppo mi ha limitato molto nell’ultimo periodo – spiega il calcettista di Putignano –. Ho accettato subito la proposta del ds Cisternino, non ho aspettato più di qualche ora. Mi affascina molto l’idea di ripartire da un ambiente molto tranquillo e dove sono ben voluto. Vorrei tanto tornare a ottimi livelli e sono convinto di poterci riuscire”.

Un obiettivo da perseguire dopo un’annata molto travagliata: “Nell’ultimo anno purtroppo non ho giocato con continuità come accaduto in passato. Non mi sono ambientato bene anche perchè non è stato facile rientrare dopo uno stop così importante. Tuttavia anche questo fa parte del percorso di crescita, nella vita ci sono esperienze positive e altre meno. Mister Rotondo conosce le mie caratteristiche che sono prettamente difensive e sono certo che con la sua esperienza riuscirà a farmi rendere al massimo delle mie possibilità. Dove posso migliorare? Sicuramente sotto porta, ma con un allenatore così, in grado di fare centinaia di gol nel suo passato da giocatore, proverò a rubargli qualche trucco del mestiere (ride, ndr). Scherzi a parte, c’è molto da migliorare e soprattutto da recuperare. Con calma e pazienza ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Il legame con Castellana è sempre stato forte con Console che è continuamente rimasto aggiornato circa le imprese biancoblu: “Ho seguito la squadra nella passata stagione e ho notato grande organizzazione, una squadra allenata bene con tanti ragazzi della mia età o poco più grandi, molto ordinati tatticamente e anche molto validi tecnicamente. Il prossimo sarà sicuramente un anno in cui tornerò a divertirmi. Il mio obiettivo è quello di tornare protagonista, dopo un anno in cui è stato realmente difficile farlo, e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della società”.

