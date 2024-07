Atletica Conversano: Daniele e Sperti sugli scudi alla StraBitonto

Archiviata la prima edizione della “Corri Conversano”, per i podisti dell’Atletica Conversano è tempo di dedicarsi alle ultime gare in programma prima della meritata pausa estiva.

All’appuntamento con la StraBitonto 2024 hanno risposto presente Mario Daniele e Cosimo Sperti, unici due rappresentanti della società giallonera all’evento podistico organizzato dall’ASD Bitonto Runners sotto l’egida del Comitato Regionale Pugliese della Fidal e con il patrocinio del Comune di Bitonto.

Nonostante il gran caldo, entrambi gli atleti conversanesi hanno portato a termine la gara con ottime performance, confermandosi tra i migliori runners della categoria SM75. Nello specifico, infatti, Daniele e Sperti sono giunti secondo e quarto di categoria, risultati che hanno permesso di consolidare la propria posizione nella classifica generale del Trofeo Terra di Bari nel cui circuito rientrava la gara di Bitonto.

Il primo assoluto a tagliare il traguardo è stato, invece, il marocchino Abdessamad El Yaagoubi abile sia nel mostrare tutto il suo valore anche per le vie della città che lo ha podisticamente adottato, sia nel bissare il successo della “Corri Conversano”. E a proposito di “Corri Conversano”, con la prima edizione ormai andata in archivio, per l’Atletica Conversano è anche giunto il momento di tracciare un primo bilancio in merito alla manifestazione tenutasi lo scorso 23 giugno.

Numeri alla mano la manifestazione podistica ha riscosso consensi da parte di tutti gli iscritti che non hanno perso occasione per complimentarsi con gli organizzatori attraverso gli ormai modernissimi canali social. Molto apprezzato è stato sicuramente il percorso con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di corso Domenico Morea, a due passi dalla torre Dodecagonale, con il transito per le vie rurali che hanno permesso a Conversano di ottenere la Bandiera Azzurra 2023, e con la “chicca” finale del passaggio attraverso la scalinata del “Vicciarolo”. Graditi anche il ricco pacco gara, in cui spiccava la medaglia raffigurante il Castello, e l’organizzazione complessiva di un evento per il quale si auspica il bis per la stagione podistica 2025.

