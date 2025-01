Taekwondo, il Team Smiraglia brilla in Austria con 19 medaglie

Il Team Smiraglia ha scelto di non partecipare a competizioni nazionali nel mese di gennaio per concentrarsi sul prestigioso torneo Golden Roof Open, svoltosi sabato scorso a Innsbruck (Austria). Una decisione strategica voluta dai Maestri Ugo e Giuliano Smiraglia, con l’obiettivo di offrire agli atleti nuove opportunità di confronto con avversari europei di alto livello.

Un impegno significativo non solo per la competizione, ma anche per la distanza da affrontare. Gli atleti, accompagnati dai loro genitori, hanno raggiunto la città austriaca con grande determinazione, dopo una preparazione intensa che ha incluso allenamenti quotidiani persino durante le festività natalizie.

A testimonianza della dedizione del team, il 3, 4 e 5 gennaio, a Foggia, il Maestro Ugo Smiraglia ha organizzato un raduno con alcune delle società più forti d’Italia. L’evento, tenutosi al Palazzetto Preziuso con l’approvazione della Federazione Italiana Taekwondo, ha visto tre giorni di full immersion tecnica e tattica, raccogliendo il plauso degli esperti presenti, già pronti per una seconda edizione.

Tornando alla competizione in Austria, la rappresentanza del Team Smiraglia ha conquistato ben 19 medaglie europee: 4 ori, 2 argenti e 13 bronzi. In alcune categorie particolarmente affollate, gli atleti hanno dovuto affrontare anche tre combattimenti per salire sul podio. Le prestazioni dei ragazzi sono state eccellenti, con risultati che, in un contesto diverso, avrebbero potuto essere ancora più prestigiosi.

Ma ogni esperienza è un tassello fondamentale nella crescita di un atleta. E nel Team Smiraglia, più di uno sta emergendo come protagonista nel panorama nazionale del Taekwondo. They own the game!

