Le “Strade Nuove” della Fal prendono forma

BARI – Eliminazione di un passaggio a livello, tre nuove rotatorie, circa un chilometro di nuove strade, 2,5 km di raddoppio ferroviario, la piantumazione di 131 nuovi alberi e 8mila e 200 piante con conseguente abbattimento di Co2. In ultimo, la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno. Sono questi i numeri delle 9 opere pubbliche realizzate da Ferrovie Appulo Lucane nell’ambito di Strade Nuove, il progetto, realizzato da Fal in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, concluso in due anni, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Sono invece attualmente in corso i lavori di un’opera aggiuntiva, l’eliminazione del passaggio a livello di S. Caterina (l’ultimo di Fal nella Città di Bari), con la contestuale realizzazione di un sovrappasso a doppio senso di marcia per le auto e dotato di percorsi ciclopedonali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author