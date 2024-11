Cantieri Aperti, in oltre 150 per visitare l’ex Rossani di Bari

BARI – Quasi 150 persone, tra studenti, giovani imprenditori edili e cittadini, hanno partecipato all’appuntamento di apertura del cantiere della futura Accademia di Belle Arti, situata nell’ex caserma Rossani di Bari.

L’iniziativa – organizzata da Ance Bari e BAT – si inserisce nell’ambito di ‘Cantieri aperti. Costruire è arte’, promosso dai Costruttori edili di Puglia. La nuova sede dell’Accademia di Belle Arti, la cui consegna alla città è prevista nel primo semestre del 2026, sarà articolata in tre edifici, progettati per offrire spazi moderni e funzionali, con una superficie complessiva di oltre 9.000 metri quadri. Oltre 50 studenti di due classi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti – Pitagora di Bari, col supporto di Formedil-Bari, hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di rilievo digitale e tracciamento che ha permesso loro di acquisire competenze pratiche nell’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, applicando le nozioni teoriche apprese in aula a progetti concreti.

