Alberobello: ecco il cartellone delle iniziative natalizie

È stato presentato ad Alberobello il cartellone delle iniziative natalizie. Dal 1° dicembre al 6 gennaio un calendario con tanti eventi in programma.

Oltre ai consueti appuntamenti con la tradizione come il Presepe di Luce e il Presepe vivente, quest’anno giunto alla sua cinquantaquattresima edizione, il programma per questo inverno prevede un ricco palinsesto di iniziative che dal primo dicembre offrirà nel corso del mese e fino alla fine dell’epifania intensi momenti culturali e di svago per la gioia di adulti e bambini. Ci sarà l’intrattenimento per i più piccoli con la magia di Babbo Natale e la sua casetta, passando per il divertimento sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, partecipando agli spettacoli e alle rappresentazioni teatrali di strada e ascoltando i concerti di musica dal vivo nelle chiese storiche della città, fino a concludersi con la calata della Befana…

Inoltre dal 19 dicembre al 12 gennaio fa grande ritorno il LiFe* (Light Festival) che, con il contributo di light designers di fama internazionale conosciuti come il collettivo ‘OCUBO’, illuminerà i coni dei trulli creando una ‘nuova forma d’arte’, nuova rispetto alla sua già monumentale bellezza.

“Quest’anno ci apprestiamo a vivere la data del 6 dicembre con uno spirito diverso, oltre che per l’impareggiabile prestigio di cui la nostra città oggi gode in tutto il mondo, anche per l’attesa del responso del Ministero circa la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027”. Conclude l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli. “In un continuo work in progress, di anno in anno abbiamo lavorato per trasformare Alberobello in una città di riferimento nel panorama artistico-culturale contemporaneo. Il nostro è un progetto di welfare culturale i cui effetti sono, e saranno, a beneficio di tutta la collettività.”

“È inequivocabile il valore della cultura in termini di ricaduta economica sui territori.” – Spiega il Sindaco Francesco De Carlo – “Il caso di Alberobello, come destinazione in cima ai ‘desiderata’ dei viaggiatori è emblematico. Un successo che è frutto di un territorio dinamico che nell’ultimo periodo ha espresso eventi culturali di grande qualità e levatura internazionale. Gli eventi musicali, letterari e teatrali, come le rievocazioni storiche, fungono da moltiplicatori economici e da attrattori turistici, se hanno il carattere della ‘qualità’, e noi abbiamo puntato proprio su questa peculiarità per generare crescita e ricchezza”.

