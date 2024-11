Bari, al via la Mediterranean Innovation Agrifood Week

BARI – Quattordici Paesi, 34 Business Support Organizations (come incubatori, acceleratori e business cluster), 21 start up provenienti dal Mediterraneo e dall’Africa. Inizia a Bari la tre giorni della quarta edizione della della Mediterranean Innovation Agrifood Week nel campus Ciheam Bari.

Imprese, giovani, organizzazioni e istituzioni internazionali, nazionali e locali si confronteranno sul ruolo dei Bso nello sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Africa, sulle potenzialità delle Partnership pubblico-private nella cooperazione internazionale per la transizione di sistemi alimentari sostenibili, sul valore dell’Open Innovation nei processi di cambiamento delle imprese, sulla necessità di creare ecosistemi abilitanti in grado di valorizzare le potenzialità dei giovani di Mediterraneo e Africa. Panel, workshop, keynote, laboratori di co-design, master class, incontri tra imprese, showcase di start up e networking alimenteranno questa 4a edizione.

