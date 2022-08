LECCE – L’occasione era la presentazione degli sponsor di maglia dei giallorossi per la stagione 2022/2023, sulle quale all’interno c’è scritto “Salento Terra Magica” come riferimento alle abilità delle aziende locali di essere diventate eccellenze nazionali e che come il lecce hanno scalato le classifiche. A margine il presidente Sticchi Damiani ha risposto anche alle domande della stampa sulla squadra e sulle operazioni di mercato.

In primis ha sottolineato che il club ha un valore aggiunto nel seguito, facendo riferimento ai circa 20mila abbonati, e poi che non ha deciso di convivere con debiti con le banche, “Daremo qualcosa di meno a Corvino- ha evidenziato – ma vogliamo essere sani e virtuosi”. Facendo poi riferimento alle prossime operazioni ha spiegato che “Manca qualcosa dietro. Ma sono certo che negli ultimi giorni di mercato ci saranno altre novità. Non ci tireremo indietro per completare la squadra, ma non ci faremo guidare dalla fretta. Il presidente ha anche sottolineato che il Lecce ha il valore aggiunto dei circa 20mila abbonati e proprio loro potranno fare la differenza soprattutto nei moneti difficili come le sconfitte.